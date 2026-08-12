Bénin : Patrice Talon va procéder à deux nominations au Sénat

Élu président du Sénat le 6 août 2026, Patrice Talon dispose désormais de plusieurs prérogatives prévues par le règlement intérieur de la nouvelle chambre. Parmi elles, la nomination du secrétaire général du Sénat et de son adjoint, après consultation des autres membres du Bureau.

Élu par ses pairs, Patrice Talon a pris officiellement les commandes du Sénat. Au-delà de la conduite des travaux parlementaires, le président du Sénat dispose de plusieurs attributions, dont celle de nommer le secrétaire général du Sénat et son adjoint.

Selon l’article 16 consacré aux attributions du président du Sénat, Patrice Talon va nommer « après consultation des deux autres membres du Bureau, le Secrétaire général du Sénat et son adjoint ». Cette disposition lui confère un rôle central dans la mise en place de l’administration de la chambre haute.

Le président du Sénat est également « le chef de l’administration du Sénat et l’ordonnateur de son budget ». Il lui revient ainsi de veiller au fonctionnement administratif et financier de l’institution.

Un président au centre du fonctionnement du Sénat

Patrice Talon dirigera le Sénat avec l’appui du vice-président Louis Vlavonou et du rapporteur Alassane Séidou. Il « convoque et préside les sessions, séances plénières et réunions du Bureau » et représente également le Sénat dans la vie politique nationale et internationale.

L’article 16 prévoit par ailleurs qu’il peut déléguer certaines de ses attributions au vice-président. Louis Vlavonou est appelé à assister le président dans l’exercice de ses fonctions et à le remplacer en cas d’empêchement.

Autre responsabilité importante : le président du Sénat doit présenter un rapport d’activités lors de la première session de chaque année. Ce rapport doit ensuite être publié au Journal officiel et sur le site internet du Sénat.

Avec ces différentes prérogatives, Patrice Talon ne sera donc pas seulement chargé de présider les séances de la chambre haute. Il aura également la responsabilité de mettre en place et de piloter son administration, alors que le Sénat entame sa première mandature pour la période 2026-2031.