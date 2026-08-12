UP Le Renouveau: fixation des critères et modalités pour la désignation des chefs de village et de quartier

​Dans une directive datée du 10 août 2026 et signée par son président Joseph Djogbénou, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a encadré le processus de choix de ses militants appelés à exercer les fonctions de chefs de village (CV) et de quartier de ville (CQ).

​Pour prétendre à ces fonctions sous la bannière du parti, les militants doivent être membres de la cellule de compétence du village ou quartier concerné et faire preuve d’un engagement politique avéré au sein de l’UP-R.

Les prétendants doivent également être des notables de bonne moralité, résider effectivement dans la localité visée, jouir de leurs droits civils et civiques et être à jour de leurs cotisations.

La désignation des chefs déjà en exercice est privilégiée s’ils n’ont commis aucune faute envers le parti, et le président du parti se réserve la possibilité de reconduire certains responsables en poste ayant adhéré à la formation avant le lancement du processus.

​Procédure et calendrier de transmission

​Le processus exclut les candidatures individuelles directes auprès des instances nationales. Les bureaux de sous-section transmettent les dossiers aux bureaux de section, qui contrôlent la conformité des critères avant d’établir une fiche de synthèse.

Les sections disposent d’un délai allant du 15 août au 15 septembre 2026 pour faire parvenir ces fiches à la Direction du parti. La décision finale sera arrêtée sur l’ensemble du territoire national par la Direction exécutive nationale (DEN), élargie aux membres de la coordination des circonscriptions électorales.