Bénin: Patrice Talon en visite à Ouidah

Le président Patrice Talon s’est rendu dans la ville de Ouidah ce jeudi 25 mai 2023. La visite n’a pas fait l’objet d’une communication officielle.

A la tête d’une délégation, le Chef de l’Etat a été reçu à Ouidah ce jour. Dans la ville historique, le président Patrice Talon a visité certains sites touristiques en présence des sages et têtes couronnées.

Selon les informations, le déplacement du président de la République à Ouidah s’inscrit dans le cadre de la réalisation de certains projets d’infrastructures dédiés à la ville.

Le président Patrice Talon et sa délégation ont été aperçus au Temple de Python et à la Forêt Sacrée de Kpassè. Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, Chargé du Développement Durable, José Tonato était également de la partie.