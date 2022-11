Bénin: Patrice Talon de retour après une visite en France

Le président Patrice Talon est rentré au bercail dans la soirée du mercredi 09 novembre 2022. Il était en voyage sur la France, précisément à Nantes et à Paris.

Le président béninois est de retour au pays après une visite en France. Aucune information officielle n’a été communiquée sur ce déplacement du Chef de l’Etat. Néanmoins, on a appris qu’il était du côté de Nantes et de Paris.

A Nantes, Patrice Talon et sa délégation ont été reçus par les responsables et étudiants de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique. Les discussions ont porté sur les impacts en termes de transformation et d’innovation d’Africa Design School (basé au Bénin et en partenariat avec l’Ecole de Design de Nantes Atlantique) au profit de l’entrepreneuriat au Bénin.

Dans son périple, le président Patrice Talon était en compagnie des ministres Jean-Michel Abimbola et Didier José Tonato, respectivement du tourisme, de la culture et des arts, du cadre de vie et du développement durable.