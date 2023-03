Bénin: « pas de pitié pour ces jeunes », Rabbi Tan encourage la CRIET à frapper fort les cybercriminels

Le spiritualiste Rabbi Tan s’est prononcé sur la question de la cyber-arnaque qui fait rage actuellement. Contrairement à l’artiste Vano Baby qui implore la clémence de la justice et du gouvernement, Rabbi Tan invite la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à enfoncer le clou.

Pour Rabbi Tan, le phénomène de la cyber-arnaque est dangereux et détruit l’avenir des jeunes. Face à ce constat, il ne devrait pas avoir de complaisance selon le spiritualiste. « J’apporte tout mon soutien à la justice béninoise (CRIET) pour sévir encore plus envers ces jeunes qui sont pressés à devenir indépendants financièrement. Des enfants de 15 à 20 ans ne doivent pas s’intéresser à l’argent à cet âge », a-t-il écrit.

Ils doivent penser plutôt aux études ou à des formations professionnelles. Comme VANO BABY l’a souligné, ce sont des enfants de pauvres qui prennent des charges de la famille. Je dis NON, c’est une fuite de responsabilité des parents inconscients, sinon à cet âge on ne peut pas confier des responsabilités à ces enfants, mais plutôt les décourager dès qu’ils commencent à sortir de l’argent sans issue. Rabbi Tan

Selon le spiritualiste, un enfant de pauvres ne doit pas vouloir de la vie facile pour réussir. « Je renouvelle tout mon soutien au président Patrice Talon pour décourager à jamais ces jeunes gaymans (cybercriminels) qui contaminent facilement leurs camarades à abandonner les études », a-t-il martelé.

Il a appuyé son opinion par une expérience personne. « Aujourd’hui, sur Facebook et même sur WhatsApp, mon nom et ma photo sont utilisés pour prendre de l’argent chez des gens qui pensent être en contact avec et ceci, tous les jours que Dieu fait. Pas de pitié pour ces jeunes qui abandonnent les études pour la vie facile », a conclu Rabbi Tan.