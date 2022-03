Bénin: PADME lance la tontine digitale « Mivo »

Le Projet d’Appui au Développement des Micro-Entreprises (PADME) a lancé ce mercredi, son nouveau produit dénommé Mivo, la tontine digitale. C’était au cours d’une cérémonie organisée à son siège à Saint-Michel à Cotonou au Bénin.

Un nouveau-né dans la famille PADME. L’institution financière a en effet lancé ce mercredi, sa tontine digitale dénommée « Mivo ». Loin des tontines classiques, ce nouveau produit de PADME se veut être une forme de collecte d’épargne sécurisée qui offre également plusieurs avantages aux souscripteurs. Selon ses concepteurs, Mivo est une forme d’épargne constituée journalièrement sous forme de mises collectées par les Agents Collecteurs à l’aide à l’aide d’un outil mobile appelé Terminal de Paiement Electronique (TPE) sur une période préalablement définie.

Elle permet à terme aux souscripteurs de bénéficier d’une avance sur le montant total à cotiser dans la période ou d’accéder au crédit en vue de renforcer leurs activités génératrices de revenus. « (….) Puisque nous sommes à l’ère de la digitalisation, PADME a décidé d’innover en offrant des produits financiers compétitifs face à la concurrence. Par conséquent, nous passons du livret d’épargne à la carte numérique pour toute les opérations de dépôt et de retrait de nos clients (….). En réalité, ce produit (Mivo) est destiné à toute personne ayant une activité génératrice de revenu ou à toute personne ayant un revenu licite », a expliqué Aminatou Alaofe, chef service épargne.

La souscription à ce nouveau produit de PADME se fait via un TPE avec un dépôt minimal de 300F. Après souscription, le client reçoit une NFC (Carte Near Field Communication) qui remplace la traditionnelle carte d’épargne. Le démarrage de la tontine se fait tous les jours aux choix du client du 1er au 31 du mois. La tontine s’étale sur 31 jours quelle que soit la périodicité de cotisation choisie par le client.

La renaissance de PADME

Pour le Directeur général de PADME, Philippe Dahoui, ce produit phare de l’institution financière traduit la digitalisation des opérations de PADME.

« (….) Cette cérémonie marque en réalité la renaissance de PADME (….) Vous vous souvenez, en octobre 2019, sur décision du gouvernement de sauver coûte que coûte PADME, le ministre des finances m’a mandaté. Donc, je ne suis qu’en mission au PADME. Et la mission était à deux volets: relancer les activités de PADME et achever le processus de transformation institutionnelle. Aujourd’hui, nous voici au premier pas de la renaissance, donc la relance des activités qui aboutit », a déclaré Philippe Dahoui.

Et cette relance des activités qui aboutit est d’abord passée par quelques réformes courageuses et difficiles au sein de l’institution, souligne le Directeur Général, car il a fallu revoir les piliers fondamentaux de cette maison qui a connu une léthargie pendant plus de seize ans, « notamment dans le cœur de métier, c’est à dire les opérations ». Des réformes qui en deux ans ont métamorphosé PADME qui à fin 2021 à débourser dans l’économie béninoise près de 44 milliard de francs CFA, avec un total bilan le plus élevé au niveau du système financier décentralisé (SFD), dira Philippe Dahoui.

Le tout Digital

Au delà donc du nouveau produit lancé ce mercredi, c’est l’ensemble des produits de l’institution financière qui fait leur mue en s’adaptant aux nouvelles habitudes de consommations des clients. « Et à tout cela, nous adossons désormais tous les services financiers donc de PADME. Autant une avance sur la tontine, autant un crédit adossé à la tontine, autant le crédit agricole; autant les crédits classiques, tous ces produits sont désormais digitalisés« , a fait observer avec satisfecit, le DG PADME Philippe Dahoui.

Invité à cette cérémonie de lancement en sa qualité de directeur de cabinet du ministre des petites et moyennes entreprise, Edouard Sehlin a décerné une double félicitation à PADME et sa direction. « La première, elle porte sur l’utilité de ce produit que nous venons de découvrir ce matin (….) Je pense qu’avec ce produit, PADME s’engage dans la voie de capter une partie de ceux-là qui n’ont pas accès à ces services financiers. Et c’est à notre satisfaction à nous autres. Nous avons la satisfaction que très bientôt de microentreprises, des travailleurs indépendants, pourraient accéder un peu plus facilement au crédit », a déclaré Edouard Sehlin.

« La deuxième satisfaction, c’est de constater que c’est une PME béninoise ayant bénéficié des fonds publics qui a pu contribuer à la construction ou à la mise en place de cette infrastructure. C’est une satisfaction. C’est la preuve que des PME béninoises peuvent encore contribuer au développement de leur pays pourvu qu’on leur donne un peu de moyens. Je pense qu’on va amplifier cela. », a ajouté le DC du MPME.

Représentant du ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, le conseiller technique du ministre d’Etat, Armand Olougoudou, a pour sa part exhorté l’institution financière à aller plus loin. « Vous avez tout l’appui de votre ministre de tutelle. Il fera le nécessaire pour lever tous les obstacles qui pourraient survenir afin que vous accomplissiez pleinement votre mission », a déclaré Armand Olougoudou avant de lancer officiellement la tontine digitale de PADME: « Je déclare, au nom du ministre des finances, ministre d’Etat, ce jour mercredi 30 mars 2022, officiellement lancée la tontine digitale Mivo », a ajouté le conseiller technique.