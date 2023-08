Bénin: ouvrages et manuels agréés au primaire pour l’année scolaire 2023-2024

Encore quelques semaines et l’école ouvrira à nouveau ses portes. Dans le cadre de cette rentrée scolaire et académique 2023-2024, le ministre Salimane Karimou a rendu public les ouvrages et matériels didactiques agréés pour le compte de cette année.

Enseignants, parents d’élèves et apprenants sont désormais fixés sur les ouvrages scolaires et matériels didactiques agréés au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans le sous-secteur des enseignements maternel et primaire.

C’est par note en date du 25 août 2023, que le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a rendu ces ouvrages et matériels didactiques retenus pour le compte de l’année scolaire qui s’annonce.

Il s’agit des documents qui seront notamment utilisés dans les champs disciplinaires que sont le Français, les mathématiques, en pédagogie, en psychologie, en culture générale et en recueil d’épreuves.

Liste des ouvrages