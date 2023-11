Bénin : ouverture officielle de l’atelier de formation de 100 dirigeants de PME  en éducation financière

La cérémonie officielle de lancement de la session formation de 100 dirigeants de Petites et Moyennes Entreprises en éducation financière s’est déroulée ce mardi 28 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, sous la houlette du Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou.

L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) organise depuis la matinée de ce mardi 28 novembre 2023 un atelier de formation en Education financière au profit des dirigeants d’entreprises des secteurs de l’agrobusiness, des TICs, des énergies renouvelables et du tourisme. Ce séminaire de formation vise comme objectif de « renforcer les capacités de 100 dirigeants de Petites et Moyennes entreprises sur la rentabilité de leurs entreprises, la gestion des flux de trésorerie et du fonds de roulement et les meilleures pratiques d’accès au financement, etc ».

Cet atelier de renforcement de capacité se déroulera au Palais des Congrès de Cotonou du mardi 28 novembre au samedi 09 décembre 2023 et se décline en quatre modules de formations à savoir :

Surveillance et Mesure de la performance Financière de son entreprise ;

Gestion de la trésorerie d’une PME;

Financement de la croissance PME;

Planification budgétaire dans une PME.

Selon Edouard Sehlin, le Directeur Général de l’ADPME, cette session de formation des directeurs de PME, marque le début des activités opérationnelles de l’Agence. Les dix (10) jours de formation graviteront autour du thème « les bonnes pratiques en gestions financières des PME ». Les bénéficiaires de cette formation viennent de quatre secteurs à savoir l’agrobusiness, le tourisme, le numérique et les énergies renouvelables. Ces derniers sont tous des entrepreneurs disposant d’au moins trois ans d’expériences dans le domaine de l’entreprenariat.

- Publicité-

Pour Modeste Kérékou, le Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, les micros, petites et moyennes entreprises représentent environ 90% du tissu économique au Bénin et dans leur quête de développement, elles font face à des difficultés de tous ordres. Et l’une de leur difficulté est l’accès aux financements. C’est donc pour palier à ce problème que l’Agence des Petites et Moyennes Entreprise (ADPME) organise la présente session de formation.

Le Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi après avoir remercié les bénéficiaires pour leur disponibilités à suivre ladite formation, a invité ces derniers à bien profiter de ces sessions de formation afin d’acquérir des notions essentielles de finance pour mieux faire prospérer leurs entreprises dans le monde des affaires, mais aussi pour mieux dialoguer avec les institutions financières. « C’est sur ces mots d’exhortation que je souhaite un plein succès à vos travaux et déclare ouverte la formation de cent (100) dirigeants de Petites et Moyennes Entreprises (PME) en éducation financière », a déclaré Modeste Kérékou.

Quid de l’APDME ?

L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) a pour vocation de fédérer et de mettre en cohérence l’ensemble des interventions publiques en appui aux MPME avec une offre intégrée d’accompagnement, d’orientation et de financement des MPME. Placée sous la tutelle du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE), l’ADPME est plus spécifiquement chargée de :