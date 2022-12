Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’active déjà pour la réussite de l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master, édition 2022-2023. Par un communiqué (ci-dessous) en date du 09 décembre 2022, le Ministère a ouvert les registres de préinscription et d’inscriptions en ligne, via la plateforme www.decsup.bj.

