Bénin: ouverture de la « 40e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers de l’EEEAO »

La quarantième réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du Système d’Échange d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEAO) s’est ouverte ce vendredi 23 juin 2023 à Cotonou.

Venus de plusieurs horizons, les partenaires techniques et financiers du système d’Échange d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA), du West African Power Pool (WAPP), participent à leur quarantième réunion de coordination depuis la matinée de ce vendredi 23 juin 2023, à Cotonou.

Dans son mot de bienvenue, Siengui A. KI, Secrétaire Général de l’EEEOA, a adressé sa gratitude au Gouvernement de la République du Bénin en général, et au président Patrice Talon en particulier, pour avoir réservé un accueil bienveillant et chaleureux aux participants, mais aussi pour son engagement pour la transformation du paysage énergétique du Bénin. Il a aussi profité de l’occasion pour faire un résumé des réalisations effectuées par l’EEEOA. Il a également annoncé l’inauguration du nouveau site du WAPP, situé dans la commune d’Abomey-Calavi, prévue pour le mois d’octobre 2023.

Edouard DAHOME, Secrétaire d’Etat à l’Énergie du Bénin, qui participe pour la première fois à la réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du Système d’Échange d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEAO), a remercié le WAPP pour tout ce qu’il fait dans le domaine des mines au Bénin et dans la sous-région.

« L’électricité est au cœur du développement. Un pays ne peut se développer sans une énergie fiable et à moindre coût. C’est la raison pour laquelle, le Bénin, depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, a entrepris un vaste chantier énergétique pour une transformation profonde du paysage énergétique« . Il a indiqué que la production locale de l’électricité est assurée et qu’un environnement législatif, règlementaire et financier a été créée, « pour permettre aux partenaires financiers d’avoir confiance en notre pays », a confié Edouard DAHOME.

A l’en croire, le Bénin est passé de 175 giga watt en 2016 à près de 800 giga Watt en 2022. Quant au nombre d’abonnés au réseau, il est passé de 500 mille en 2016 à 762 milles en 2022 et probablement à 800.000 en 2023. Mais l’ambition du gouvernement est d’atteindre plus de deux millions d’abonnés d’ici 2026.

Après ce point des efforts fournis par le gouvernement béninois dans le domaine de l’Énergie, Edouard DAHOME, a déclaré ouverte la « 40eme réunion de coordination des partenaires techniques et financiers de l’EEEAO ».

Faut-il rappeler, cette réunion de coordination des partenaires techniques et financiers de l’EEEAO se tient deux fois dans une année. Et cette 40e est la première de l’année 2023.