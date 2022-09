Bénin: ouverture de la 2e session ordinaire de l’année 2022 à la HAAC

La deuxième session ordinaire de l’année 2022 a été ouverte ce jeudi 29 septembre à la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La cérémonie officielle a été présidée par le président de l’institution, Rémi Prosper Moretti, en présence des Conseillers et cadres.

La HAAC tient sa deuxième session ordinaire de l’année 2022 à compter de ce jeudi. Les travaux ont été ouverts par Rémi Prosper Moretti qui a rappelé les défis à relever au cours de ladite session. On retient de l’allocution du président de la HAAC que la session sera axée sur les préparatifs liés à la campagne médiatique des législatives du 08 janvier 2023.

Pour le compte de la première journée de la session ordinaire, Les travaux des membres de l’institution de régulation porteront prioritairement sur :

« Comme vous le voyez bien, nous avons du pain sur la planche. Cela doit nous emmener à nous mettre tout de suite et résolument à la tache pour être au rendez-vous des élections législatives et atteindre nos autres objectifs », a lancé Rémi Prosper Moretti à l’endroit des Conseillers.

A l’occasion de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2022, le président de la HAAC s’est également adressé aux professionnels des médias. « En cette occasion solennelle, je voudrais, une fois de plus, vous inviter à continuer de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soient évités à tout prix. C’est, en tout cas, l’idéal auquel nous aspirons tous », a-t-il déclaré.

L’entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble, doit être poursuivies de façon soutenue pour l’efficacité d’une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l’éthique et de la déontologie et pour le développement du Bénin.

Rémi Prosper Moretti