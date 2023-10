Bénin: Orden Alladatin se confie sur l’une des faiblesses du régime de Patrice Talon

Reçu sur Reporter Bénin Monde, le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le député Orden Alladatin a relevé au moins une faiblesse au régime de la rupture.

Opiné sur l’actualité nationale, c’est l’exercice auquel s’est prêté le week-end dernier le député du parti Union Progressiste le Renouveau, Orden Alladatin. L’acteur politique, pour qui tout est bien dans le meilleur des mondes sous la rupture, a quand même relevé dans son développement “une faiblesse” du système.

Pour Orden Alladatin, il y a eu peu de promotion de cadres politiques sous le régime du président Patrice Talon… “et ça nous crée d’énormes problèmes sur le terrain… Parce que vous savez qu’on a eu un régime où le népotisme n’a pas eu sa place, le populisme n’a pas eu sa place. Mais par contre, je crois qu’on n’a pas su aménager une bonne politique de positionnement de nos cadres”, a-t-il fait remarquer.

A le croire, cette absence de promotion des cadres au sein des partis politiques soutenant la politique du Président TALON est une situation qui crée sur le terrain des difficultés pour les responsables des partis politiques de la mouvance.

Cette situation, insiste-t-il “me préoccupe et si demain, il y avait quelque chose à corriger, ce sera ça ! Quand on dit, il faut pérenniser l’œuvre, cet aspect-là, on devrait pouvoir le corriger. Les États-Unis et autres, quand les démocrates viennent au pouvoir, ce sont les cadres démocrates, qui sont promus tout en respectant les règles Républicaines de transparence “, confie-t-il.

Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a beaucoup plus importé les compétences extérieures pour la gestion des sociétés d’état. Une politique qui n’est pas sans frustration dans le rang de ses soutiens politiques.