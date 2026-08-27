Bénin : ORANA lance à Za-Kpota la production industrielle de concentrés d’orange et d’ananas

L’usine ORANA, implantée à Za-Kpota dans le département du Zou, a officiellement démarré ses activités le 15 août 2026. L’unité agro-industrielle est spécialisée dans la transformation d’oranges et d’ananas produits localement en concentrés aseptiques destinés notamment aux professionnels des boissons et de l’agroalimentaire.

La transformation locale des fruits franchit une nouvelle étape au Bénin avec l’entrée en production de l’usine ORANA SA. Installée à Za-Kpota, l’unité a officiellement lancé ses opérations le 15 août 2026 avec deux principales productions : le concentré d’orange et le concentré d’ananas.

Selon l’entreprise, les matières premières doivent être approvisionnées localement. L’objectif est de transformer à plus grande échelle une partie des fruits produits au Bénin et de proposer des concentrés destinés aux industriels des boissons, des cocktails, de la pâtisserie et, plus largement, du secteur agroalimentaire.

Orana

L’installation repose sur une ligne de production FENCO entièrement automatisée. Le processus industriel comprend la réception et la sélection des fruits, leur extraction, la concentration du jus, le traitement de la pulpe ainsi que le conditionnement aseptique du produit final.

ORANA indique recourir notamment à une concentration à basse température utilisant des évaporateurs à film tombant sous vide. Cette technique vise à limiter l’altération des caractéristiques du jus pendant la phase de concentration avant son conditionnement.

Une unité tournée vers la transformation locale

Le conditionnement aseptique doit permettre de conserver les concentrés dans des conditions adaptées à leur utilisation industrielle. L’entreprise met également en avant la traçabilité des matières premières et la possibilité de livrer directement les produits aux professionnels.

ORANA affirme disposer des certifications GLOBALG.A.P. et HACCP, deux référentiels portant respectivement sur les pratiques agricoles et la maîtrise des risques liés à la sécurité alimentaire. Ces certifications s’inscrivent dans la stratégie de l’entreprise visant à répondre aux exigences des marchés professionnels.

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Le lancement de l’usine s’est accompagné d’un programme de formation des équipes chargées de son exploitation. « Il y a eu beaucoup d’initiatives de formation, le but étant de développer l’autonomie de nos équipes », explique Hassiba Dehri Kheloufi, directrice générale d’ORANA SA.

Les responsables techniques ayant accompagné l’installation indiquent avoir procédé aux essais des différents équipements avant le démarrage. « On a essayé toutes les machines. Tout est prêt pour démarrer. Les employés sont outillés pour toutes les phases », affirme Roberto Bocchi, ingénieur chez FENCO.

Des compétences techniques progressivement transférées aux équipes béninoises

Pour Lorenzo Primiera, chef de projet technique chez Fratelli Indelicato, la mise en service intervient après l’installation d’une ligne qu’il présente comme « moderne, compacte et très performante ». L’entreprise assure que la phase de préparation a également été consacrée au transfert de compétences vers les employés chargés du fonctionnement quotidien de l’usine.

La direction d’ORANA présente l’entrée en production comme une étape dans la valorisation industrielle des produits agricoles béninois. La société entend s’appuyer sur les filières orange et ananas pour approvisionner son unité et développer une offre de concentrés fabriqués sur le territoire national.

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L’implantation de l’usine à Za-Kpota intervient dans un contexte où le Bénin cherche à accroître la part de ses productions agricoles transformées localement. L’ananas constitue déjà l’une des filières agricoles d’exportation du pays, tandis que l’orange représente une production importante dans plusieurs zones agricoles.

Dans son communiqué annonçant le démarrage de l’usine, ORANA a également remercié l’ancien président Patrice Talon et le président Romuald Wadagni pour les facilités accordées dans le cadre de la mise en place de l’unité industrielle.