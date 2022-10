Bénin: «On n’a pas de quoi manger», Fabrice Gansa au chevet des sinistrés de l’inondation à Zè

Les élus locaux de la commune de Zè ont profité, mercredi 12 octobre 2022, de la visite de Fabrice Gansa dit Dah Mètokan pour crier leur désespoir et lancer des cris de cœur à l’endroit des autorités béninoises sur l’inondation à laquelle ils sont confrontés depuis plusieurs semaines.

En cette période de crue, les populations de Djigbé, l’un des arrondissements les plus inondés de la région méridionale du Bénin cohabitent avec l’eau. Mercredi dernier, Sa Majesté Mètokan, jeune leader du parti Bloc Républicain (BR) était au chevet des sinistrés à qui il a exprimé son soutien.

Fabrice Gansa au chevet des sinistrés de Zè

S’identifiant comme digne fils de Zè, Sa Majesté Metokan rassure qu’il est de son devoir d’aider les filles et fils de Zè lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés. « Je dois les aider. Ce sont mes parents, et je ne peux pas les voir dans cette situation et ne pas les soutenir », a déclaré Sa Majesté Metokan à l’état civil Fabrice H. Gansa.

Il a profité de l’occasion pour lancer un appel aux autorités afin que la commune de Zè soit également prise en compte par l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) qui déploie de grands moyens, pour soulager les peines des populations touchées par la crue dans tout le Bénin.

Risque de famine, un mort, des maisons écoulées

Selon Antoine Dossou,, chef du village de Sessivali, les inondations de cette année ont exposé les populations à la famine. « Nos champs de maïs, de manioc, de tomates, etc, sont inondés. A Djigbé ici, certains ont perdu leurs habitations. 05 maisons se sont écoulées. Un vieil homme (65 ans environ) a perdu la vie dans le village de Agbodji », a exposé l’élu local.

Il sera soutenu par Grâce Hounwanou, cheffe du village de Gbodjè qui invite les autorités à divers niveaux à mener des actions à l’endroit des « sans abri ». « On n’a pas de quoi manger. Nos champs sont inondés. Qu’on nous aide », a-t-elle lancé désespérément.

Lors de cette visite, le jeune leader, acteur politique du Bloc Républicain a visité les zones inondées dudit village avant de se rendre dans l’école primaire publique de Sessivali où il s’est s’enquérir des difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés.