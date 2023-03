Bénin – ODEM 9è mandature: Ulrich Vital Ahotondji et son bureau installés

Le bureau de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (Odem) neuvième mandature est installé vendredi 17 Mars 2023. Au terme du processus électoral, Ulrich Vital Ahotondji est élu pour présider ce nouveau bureau.

Les membres du bureau de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (Odem) ont été installés le vendredi 17 Mars dernier. Leur installation présidée par l’Assemblée spéciale constituée de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) et du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa-Bénin) a eu lieu à la Maison des médias Thomas Mégnassan à Cotonou.

Ulrich Vital Ahotondji, Journaliste et Directeur Général du Groupe de presse Éduc’Action est élu pour présider l’observatoire durant les trois prochaines années. A noter que les quatre commissions techniques de l’Odem ont été aussi constituées lors de la formation du bureau de l’organe de déontologie.

Composition du bureau de la 9ème mandature de l’Odem

Le nouveau bureau de l’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) neuvième mandature t ceux des commissions techniques se présente comme suit:

Président : Ulrich Vital Ahotondji

Vice-président : Firmin Gbèkan

Secrétaire général : Thanguy Agoï

Trésorier général : Pulchérie Gbèmènou

Rapporteur : Adrien Tchomakou

Commission presse écrite

SOUBEROU Moudachirou

Sylvanus AIMAVO

Commission TV

Patrick DJOSSOU

René ADENIGNY

Commission TIC

Germain AKOUETE

Paulin VISSOH

Commission Radio

Ulrich GABA

Richard SEGNON

Zoom sur le nouveau Président de l’Odem

Certifié journaliste de développement par un consortium de trois prestigieuses institutions : Lille-Cesti Dakar et la Banque Mondiale, avec les félicitations du jury, Ulrich Vital AHOTONDJI, est l’expert communication du Cadre de Concertation des Ministres en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’espace UEMOA dont il a élaboré la stratégie de communication.

Il est titulaire d’un Master en Management des Médias, d’un Master en communication d’entreprise, d’une maitrise en Linguistique Anglaise, d’une Maitrise en Psychologie des Organisations et d’un Diplôme Supérieur de Journalisme. Il est le fondateur du Groupe de Presse Educ’Action dont il est le Directeur Général.