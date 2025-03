Bénin: nouvelles conditions et modalités de l’activité agropastorale déambulatoire

- Publicité-

Le gouvernement béninois a publié un arrêté interministériel visant à définir les conditions et modalités de la campagne nationale de transhumance 2024-2025. Signé le 27 janvier 2025 par les ministres en charge de l’Élevage, de l’Intérieur, du Cadre de Vie et de la Décentralisation, ce texte vise à assurer une transhumance pacifique et encadrée sur le territoire national.

Par un arrêté de quatre ministres, le gouvernement met irrévocablement terme à la divagation intempestive des bêtes dans les zones agropastorales en République du Bénin. Gaston CossiDossouhoui de l’Agriculture, Alassane Seidou de l’Intérieur, José Tonato du Cadre de vie et Raphaël Akotegnon de la Décentralisation ont signé le lundi 27 janvier 2025 un arrêté interministériel qui encadre désormais l’activité agropastorale déambulatoire.

Ledit document fait suite aux nombreuses plaintes et incidents causés par l’activité des éleveurs et des agriculteurs dans certaines localités du Bénin. Plainte ayant abouti, en décembre 2024, à une rencontre entre le chef de l’État, Patrice Talon, et la communauté Peulh. Rencontre lors de laquelle il a été discuté de l’importance de l’élevage et des stratégies à mettre en œuvre pour sédentariser les éleveurs. Lors de cette rencontre, des conseils ont été prodigués pour améliorer les activités d’élevage avec le soutien de l’État.

C’est donc pour matérialiser les recommandations issues de cette rencontre que les quatre ministres concernés par l’activité agropastorale ont pris les mesures légales favorables à l’essor de la transhumance en République du Bénin. Ledit arrêté privilégie la transhumance à l’intérieur de chaque département. Seuls les éleveurs de l’Alibori sont autorisés à se déplacer vers les départements du Borgou et de l’Atacora. Cependant, l’arrêté encourage la solidarité intercommunale, y compris entre départements, pour faciliter le déplacement des troupeaux. Un élément central de cet encadrement est le certificat national de transhumance.

L’article 4 de l’arrêté stipule que tout éleveur souhaitant déplacer son troupeau doit obligatoirement posséder ce document. Le certificat précise des informations essentielles telles que la composition du troupeau, les itinéraires autorisés et les points d’arrêt. L’article 5 est clair : tout troupeau transhumant trouvé en dehors des zones autorisées sera systématiquement reconduit dans la zone prévue. Cette mesure sera appliquée par les agents des services d’élevage, avec le soutien des représentants des organisations professionnelles d’élevage.

Ces mesures, issues de l’arrêté interministériel N°013/MAEP/MISP/MCVT/MDGL/DC/SGM/DE/CJ/SA/013SGG25 du 27 janvier 2025, témoignent de la volonté du gouvernement de concilier les pratiques traditionnelles d’élevage avec la nécessité de préserver la paix sociale et l’environnement.