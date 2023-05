Bénin: nouvelle rencontre ce jeudi entre gouvernement et syndicats

- Publicité-

Les secrétaires généraux des confédérations syndicales et le gouvernement se réunissent une nouvelle fois ce jour jeudi 25 mai dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives.

Les responsables syndicaux et une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, président de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives, reprennent langue ce jeudi autour des revendications des travailleurs.

Il convient de rappeler qu’une rencontre avait déjà eu lieu le mardi 16 mai 2023. Lors de cette rencontre, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, dans son discours, a souligné l’importance de mener des discussions calmes et respectueuses afin de trouver des solutions appropriées pour améliorer les conditions de vie et de travail des partenaires sociaux. Selon lui, le gouvernement accorde une grande importance à cette commission, comme en témoignent les résultats des consultations et des négociations collectives.

Le ministre d’Etat avait aussi profité de cette première rencontre pour faire le point des acquis des négociations antérieures. En résumé, ces acquis selon le point fait par le ministre se présentent comme suit:

revalorisation des salaires des travailleurs des secteurs public et privé, grâce à une augmentation de la valeur du point indiciaire de 3% et à la création d’une prime supplémentaire pour les agents de l’État, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, à compter du 1er décembre 2022.

le gouvernement a réussi à obtenir une augmentation de 30% du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) grâce à des négociations avec le patronat. Ainsi, le SMIG est passé de 40 000 FCFA à 52 000 FCFA à compter du 1er janvier 2023″,



augmentation de deux mois de salaire pour les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), qui bénéficieront désormais de onze mois de salaire au lieu de neuf ;

l’autorisation de réintégrer dans la fonction publique les Aspirants au métier d’enseignant ayant une ancienneté d’au moins trois ans et ayant réussi le test d’évaluation ;

le reclassement des agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 lors de l’évaluation des connaissances ;

la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant refusé de participer à ladite évaluation, décidée par le Conseil des Ministres en janvier 2023, et la reprise prochaine du paiement de leurs salaires ;

l’inclusion de 3 000 jeunes dans le projet d’insertion des jeunes et le Programme spécial d’insertion dans l’Emploi en 2022 ;

l’emploi de plus de 6 000 jeunes béninois dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé ;

l’approvisionnement en médicaments, équipements et fournitures médicales essentielles dans les établissements de santé, etc. »