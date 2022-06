Bénin: nouvelle rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi (vidéo)

L’ex-chef d’Etat Boni Yayi a été reçu à nouveau au Palais de la Marina. Le président d’honneur du parti « Les Démocrates » s’est entretenu avec son successeur Patrice Talon ce lundi 13 juin 2022.

Après Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Patrice Talon a échangé avec Boni Yayi ce lundi. Aucune déclaration officielle n’est encore disponible sur les sujets abordés lors de la rencontre.

Le Président Patrice Talon a reçu en audience, dans l'après-midi de ce lundi 13 juin 2022 au Palais de la Marina, l'ancien Président de la République Boni YAYI.



Des sujets d'intérêt national étaient au cœur des échanges.

Cette rencontre, même si on ne connaît pas encore les motivations, s’inscrit probablement dans la série de rencontres engagée par le chef de l’Etat. En dehors de l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, Patrice Talon avait déjà discuté avec les anciens présidents du parlement.

La dernière visite de Boni Yayi au Palais de la Marina date de septembre 2021. L’homme du « changement » et de la « refondation » avait soumis plusieurs doléances à l’actuel président. Il avait demandé entre autres la libération des « prisonniers politiques, le retour des exilés et l’ouverture d’une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, sources de crispation sociale et d’éviter toutes formes d’exclusion.