Bénin: nouvelle nomination du chanteur Fanicko au PRIMUD

- Publicité-

Le talentueux chanteur béninois, Fanicko, vient d’être nominé au prestigieux prix International des musiques urbaines (PRIMUD). Cette nomination augure de belles perspectives pour sa carrière et confirme une fois de plus son influence grandissante dans l’industrie de la musique.

Fanicko, de son vrai nom Adjanohoun Fanick Olivier a gagné en popularité ces dernières années grâce à son talent indéniable et à sa voix envoûtante. Il a su conquérir un large public tant au Bénin que dans d’autres pays africains. Sa musique allie habilement des rythmes afrobeat, afropop et des sonorités urbaines, créant ainsi un mélange harmonieux et entraînant.

Une nouvelle nomination

Comme l’année dernière, le chanteur béninois a été nominé au prestigieux prix International des musiques urbaines (PRIMUD), est un événement musical d’envergure internationale qui récompense les artistes les plus talentueux et innovants de la scène musicale urbaine.

- Publicité-

«Nouvelle Nomination la Famille Au PRIMUD « prix International des musiques urbaines », Merci à MGROUP et au Boss Molare », a écrit Fanicko sur sa page Facebook. Cette nomination constitue donc une véritable consécration pour Fanicko, qui voit ainsi sa contribution à la musique africaine reconnue à un niveau supérieur.

Fanicko et ses collaborations fructueuses

Ceux qui suivent de près la carrière de Fanicko ne seront guère surpris par cette nomination. En effet, l’artiste s’est régulièrement illustré par ses collaborations fructueuses avec des artistes de renom tels que Santrinos Raphaël, Daphné et Sidiki Diabaté. Ses singles à succès tels que « enfant d Dieu », « Goumin », ou « Faut pas m’embrouiller » ont également propulsé sa notoriété et lui ont permis de se démarquer sur la scène musicale africaine.

Fanicko est un exemple inspirant pour de nombreux jeunes artistes africains qui rêvent de percer dans l’industrie musicale. Son talent, sa détermination et sa passion indéniable pour la musique sont des éléments qui lui ont permis de se frayer un chemin vers le succès.

- Publicité-

Sa nomination au PRIMUD est sans aucun doute une reconnaissance bien méritée de son travail acharné et de son impact grandissant dans l’univers musical africain.