Bénin: nouveau renvoi du procès du journaliste Virgile Ahouansè

Le promoteur de « Cristal News » n’est pas au bout de sa tracasserie dans le dossier « diffusion de fausses nouvelles » dans lequel une procédure judiciaire est enclenchée contre sa personne. Le procès prévu pour ce lundi 13 mars n’a plus eu lieu; il a été purement et simplement renvoyé dans un mois.

Le journaliste Virgile Ahouanssou doit encore patienter dans le dossier « diffusion de fausses nouvelles » dans lequel il est placé sous convocation. L’audience prévue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n’a plus eu lieu ce lundi 13 mars. Le dossier a été purement et simplement renvoyé au 13 Avril prochain.

Dans ce dossier qui l’oppose à la police républicaine, Virgile Ahouansou est poursuivi pour avoir publié une enquête sur des faits présumés« d’exécution extrajudiciaire ».

Dans l’élément radiophonique, le journaliste a indexé la Police républicaine d’exécution sommaire et a indiqué que les faits se seraient produits dans l’enceinte de l’Ecole primaire publique de Dowa centre à Porto-Novo. Le gardien de l’école et le chef quartier qui sont intervenus dans son reportage sont aussi poursuivis. Le gardien est d’ailleurs en détention provisoire.

La Police dément les informations du journaliste

Dans une déclaration de presse, le Porte-parole de la Police républicaine était montée au créneau pour démentir les informations contenues dans la production du journaliste Virgile Ahouansè.« Ces allégations colportent des faits inexacts », avait-il affirmé.

Selon le Porte-parole de la Police républicaine, ce qui s’était passé cette nuit-là n’est rien d’autre qu’un échange de tirs entre les forces de l’ordre et de présumés malfrats.