Bénin: nouveau renvoi du dossier détournement de denier public à l’OBSSU

Le directeur général de l’office béninoise des sports scolaires et universitaires (OBSSU) et ses co-accusés doivent encore patienter. A l’audience de ce lundi 18 Décembre, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a renvoyé le dossier.

Les personnes poursuivies dans le dossier détournement de denier public à l’office béninoise des sports scolaires et universitaires (OBSSU) ont comparu dans la matinée de ce lundi 18 Décembre 2023. A l’ouverture du procès, le directeur général de l’OBSSU et son comptable ont plaidé non coupable. La troisième personne mise en cause dans le dossier a par contre reconnu les faits mis à sa charge.

En prenant la parole, le représentant du ministère public a évoqué l’incompétence de la cour dans le dossier. Le dossier fut donc renvoyé au 15 Janvier 2024 pour permettre à la cour de se prononcer sur son incompétence afin que le dossier soit renvoyé en instruction.

Les mis en cause dans ce dossier sont poursuivis dans un dossier de détournement de denier public évalué à un montant de plus de 2 milliards de francs cfa.