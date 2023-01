Bénin: « Nous attendons de façon urgente la relecture du code électoral… », Sabi Sira Korogoné

Après le vote du 08 janvier 2023, Sabi Sira Korogoné s’est adressé aux militants du Mouvement Populaire de Libération (MPL). le président d’honneur du MPL a profité de son intervention pour dresser une liste de revendication.

En attendant les résultats provisoires des élections législatives, Sabi Sira Korogoné évoque déjà ce qui doit être la priorité de la 9e législature. Figure de proue de « l’initiative de Nikki », Korogoné demande aux militants et candidats du MPL de se mobiliser afin de rappeler aux élus, « les différents engagements vis-à-vis du peuple ».

Au nombre de ces engagements, il a précisé quelques uns. « Nous attendons de façon urgente le vote d’une loi d’amnistie générale pour sortir nos compatriotes de prison et permettre le retour d’exil de ceux qui sont hors du pays. La relecture du code électoral, le retrait pur et simple de la loi sur le parrainage, la correction de la loi sur l’embauche, l’augmentation du prix du soja pour améliorer la condition de vie de nos compatriotes producteurs etc… », a écrit Sabi Sira Korogoné.

Par ailleurs, le président d’honneur du MPL a félicité les candidats de son parti et leur a rappelé qu’ils n’ont pas démérité. Pour lui, il s’agit d’une première expérience qui doit donner des fruits par la suite. « On doit arroser et espérer donc récolter un jour. Courage à toutes et à tous », a-t-il indiqué.

« Nous félicitons donc par la même occasion le parti Les Démocrates, cette formation politique qui au sein de nos populations est considérée comme la principale roue dans l’opposition et nous la roue de secours, ce qui en réalité n’est pas faux car en notre sein il n’y a personne qui ait fait 10 ans d’expérience à la tête de notre pays », a expliqué Korogoné.