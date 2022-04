Bénin – Non reversement de TVA collectée: un comptable et 02 inspecteurs des impôts devant la BEF

Suite à l’audition d’un comptable d’une société libanaise, la brigade économique et financière (BEF) a interpellé et écouté sur procès-verbal, mercredi 06 Avril 2022, un inspecteur de la brigade des enquêtes, du renseignement et de l’analyse risque et un inspecteur de la direction générale des grandes entreprises.

Le directeur général d’une société libanaise a porté plainte contre son comptable qui n’a pas cru devoir reverser au niveau de la direction des impôts, les TVA collectées. L’enquête ouverte par la brigade économique et financière pour élucider ce dossier dont le préjudice pour l’Etat serait évalué à une trentaine de Millions de francs CFA a conduit à deux inspecteurs des impôts.

En effet, après l’adition du comptable par la BEF, il a été procédé à l’extraction de ses communications téléphoniques. Cette procédure a conduit à un inspecteur de la brigade des enquêtes, du renseignement et de l’analyse risque. Il fut à son tour interpellé et écouté sur procès-verbal le même mercredi.

Cette audition a conduit à l’interpellation d’un inspecteur de la direction générale des grandes entreprises qui intervenait en faveur du comptable pour la réduction du montant de la TVA collectée. Il fut également écouté sur procès-verbal le jeudi 07 Avril. Après leur audition, les deux inspecteurs ont été placés sous convocation. Le comptable quant à lui est gardé à vue à la brigade économique et financière.

Les personnes impliquées dans ce dossier de non reversement de TVA collectées au sein d’une grande entreprise libanaise, seront présentées les heures à venir au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

