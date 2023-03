Bénin: nommé par le Pape François, Mgr Roger Anoumou prend fonction le 13 Mai

Le nouvel évêque de Lokossa, Mgr Coffi Roger ANOUMOU entrera officiellement dans ses fonctions le samedi 13 mai 2023. Ce sera à l’occasion d’une grande célébration eucharistique à la Cathédrale Saint Pierre-Claver de Lokossa dans le département du Mono.

L’ordination épiscopale de Mgr Coffi Roger ANOUMOU en tant que 4e évêque de Lokossa aura lieu le samedi 13 Mai prochain. Précédemment Recteur du Grand séminaire St Paul de Djimè, Mgr Coffi Roger ANOUMOU a été ordonné prêtre le 27 décembre 2003. Il a été nommé par le Pape François pour succéder à Mgr Victor Agbanou dont la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Lokossa a été accepté.

Qui est Mgr Coffi Roger Anoumou ?

Mgr Coffi Roger Anoumou est né le 30 juillet 1972 à Dogbo, dans le diocèse de Lokossa. Après avoir fréquenté les petits séminaires d’Adjatokpa à Djimè et Parakou ainsi que le séminaire propédeutique de Missérété, il a poursuivi ses études de philosophie et de théologie au séminaire Saint-Gall de Ouidah. Il a été ordonné prêtre le 27 décembre 2003 pour le compte du clergé de Lokossa.

Après son ordination, Mgr Anoumou a occupé plusieurs postes, notamment celui de formateur et professeur d’anglais et de philosophie au séminaire de Parakou (2003-2005) et de vicaire de la paroisse Saint Kizito à Nima, dans l’archidiocèse d’Accra, au Ghana (2006-2007). Il a ensuite effectué des études de psychologie de l’éducation et du développement à l’Université pontificale salésienne de Rome (2007-2011).

Après une année en tant que formateur dans les séminaires de Parakou et de Djimé (2011-2012), Mgr Anoumou est retourné à Rome pour poursuivre ses études de doctorat en psychologie de l’éducation à l’Université pontificale salésienne (2012-2015). Durant cette période, il a également été assistant pastoral dans l’unité pastorale de Gualdo-Montecodruzzo et Borello, dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2012-2014) et curé de Piavola, San Romano, Pieve Rivoschio et Giaggiolo, toujours dans le diocèse de Cesena-Sarsina (2014-2017).

Après avoir poursuivi ses études pour un doctorat en psychologie appliquée à l’Université de Paris, en tant que chercheur à Rome et au Bénin (2015-2020), Mgr Anoumou est devenu curé de la paroisse Saint François d’Assise à Lanta, dans le diocèse de Lokossa (2017-2021). Il a ensuite été nommé recteur du grand séminaire Saint Paul de Djimé et aumônier du Lycée technique de Bohicon.