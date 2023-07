Bénin: nominations 2023-2024 des Prêtres dans l’Archidiocèse de Cotonou (Décret)

Dans son immense amour pour nous et en réponse aux prières de son Eglise, Dieu ne cesse de pourvoir aux besoins de nos âmes en envoyant chaque année pour sa moisson des ouvriers dont il attend qu’ils missionnent selon son cœur.

A la fin de cette année pastorale 2022-2023, nous rendons grâce au Maître de la moisson de nous associer tous à sa propre œuvre dans le champ pastoral de l’Archidiocèse de Cotonou. Nous vous exhortons à poursuivre vos efforts dans l’exercice vos offices respectifs, aussi bien dans ceux qui vous sont maintenus que dans ceux qui vous seront maintenant confiés.

Il peut ne pas être facile, nous le savons, de quitter une mission à laquelle on se sentait épanoui pour une autre dont on ignore ou même dont on craint les conditions. Mais il est toujours sanctifiant pour le prêtre d’accueillir dans une disposition d’oblation et de confiance à la Grâce, chaque nouvel appel du Seigneur. Il en va de même pour l’évêque pour qui la provision des offices ecclésiastiques n’est pas un exercice aisé. Cela exige une écoute attentive et docile à l’Esprit-Saint. Nous attendons donc de vous, au nom du Christ, Tête et Chef de son Eglise, une adhésion confiante à la volonté du Seigneur.

Cette année nous n’érigerons pas de nouvelles paroisses. Nous renforcerons plutôt les équipes sacerdotales paroissiales existantes pour faciliter la vie de communion en vue d’une meilleure fécondité pastorale.

Dans nos institutions par contre, notamment à la Curie épiscopale, dans nos Centres de Santé à Vocation Humanitaire, et dans divers autres organismes de pastorale, nous avons procédé à quelques aménagements en cohérence avec notre plan stratégique d’action pastorale.

Par ailleurs, pour le renforcement de nos capacités pastorales et organisationnelles, nous avons confié à quelques confrères des missions d’études ou de formations au Bénin et ailleurs.

Enfin, dans une dynamique de charité missionnaire avec les Eglises particulières sœurs, nous avons demandé à certains prêtres de bien vouloir accepter des missions fidei donum aussi bien ad intra qu’ad extra.

Pour tous ces offices et pour ces diverses missions, nous réitérons notre confiance indéfectible à tous les clercs concernés, et vous assurons de notre proximité de prières.

