Bénin: nomination et promotion de 108 députés dans l’Ordre national (liste)

Le 04 septembre 2023, le président Patrice Talon a pris un décret portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil de 108 députés, dans l’Ordre national du Bénin.

En détail, 7 sont élevés au rang de grand-croix, 33 députés (anciens commandeurs) sont élevés à la dignité de Grand officier et 68 parlementaires sont élevés au grade de commandeur de l’Ordre national du Bénin.

L’Ordre national du Bénin est la plus haute distinction honorifique de la République du Bénin. Créé en 1961, cet ordre vise à récompenser les citoyens béninois et étrangers qui se sont distingués par leurs actions exemplaires et leur dévouement envers le pays.

Cette distinction se divise en plusieurs grades, allant du simple mérite jusqu’au rang de Grand-Croix. Chaque grade est attribué en fonction des réalisations personnelles, des services rendus à la nation et de l’impact positif qu’une personne a eu sur la société béninoise.

Les récipiendaires de l’Ordre national du Bénin sont honorés lors de cérémonies officielles, où leur engagement et leur dévouement sont reconnus devant leurs pairs et le peuple béninois. C’est une reconnaissance symbolique qui témoigne de l’appréciation et de la gratitude de la nation envers ceux qui ont contribué au développement et au mieux-être du Bénin.

Les personnes qui se voient décerner cette distinction sont souvent issues de divers domaines tels que la politique, l’éducation, la culture, la science, les droits de l’homme, etc.

Liste complète des 108 députés promus