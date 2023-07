- Publicité-

En prélude à la prochaine rentrée scolaire, le Ministre des enseignants secondaire, technique et de la formation professionnelle a procédé par arrêté, à la nomination des responsables administratifs et pédagogiques des Collèges d’Enseignement Général (CEG) et des lycées techniques. Un deuxième arrêté pris par le même ministre a acté le redéploiement des Conseillers pédagogiques.