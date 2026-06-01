Bénin – Nigeria : que retenir de la visite éclair de Romuald Wadagni à Abuja

Romuald Wadagni a choisi Abuja pour sa première visite officielle à l’étranger, confirmant la place centrale du Nigeria dans sa diplomatie de voisinage. Reçu par Bola Ahmed Tinubu, le président béninois a ouvert son mandat extérieur par des discussions sur l’intégration économique, le corridor de transit, l’énergie, la sécurité maritime et l’avenir de la CEDEAO.

Le président béninois Romuald Wadagni a effectué lundi 1er juin 2026 une visite d’amitié et de travail au Nigeria, à l’invitation de son homologue Bola Ahmed Tinubu. Ce premier déplacement bilatéral officiel depuis son investiture confirme la place stratégique qu’Abuja occupe dans la nouvelle séquence diplomatique de Cotonou.

Le président béninois Romuald Wadagni a choisi Abuja pour sa première visite officielle à l’étranger depuis son investiture du 24 mai 2026. Parti de Cotonou dans l’après-midi du lundi 1er juin, le chef de l’État béninois a effectué une visite d’amitié et de travail au Nigeria, où il a été reçu par son homologue Bola Ahmed Tinubu.

La visite a été brève, mais son choix est hautement symbolique. Pour sa première sortie diplomatique bilatérale, Romuald Wadagni ne s’est pas rendu à Lomé, comme l’avait fait Patrice Talon après son élection en 2016. Il a privilégié Abuja, capitale du plus grand voisin économique du Bénin et acteur central de l’équilibre ouest-africain.

Cette décision donne une indication claire sur les priorités du début de mandat. Le Nigeria n’est pas seulement un pays voisin. Il est un partenaire commercial majeur, un marché de grande taille, un acteur clé de la CEDEAO et un pays dont les décisions économiques, douanières et sécuritaires ont des effets directs sur le Bénin.

Une relation économique au centre des échanges

Les discussions entre Romuald Wadagni et Bola Ahmed Tinubu ont porté sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment l’économie, l’énergie, la sécurité et l’intégration régionale. Ces sujets traduisent la densité des relations entre les deux pays, liés par une longue frontière commune, des échanges commerciaux importants et des intérêts partagés autour des corridors de transport et du port de Cotonou.

Le commerce reste l’un des principaux piliers de cette relation. Les exportations béninoises vers le Nigeria ont fortement progressé en 2024, confirmant le poids du marché nigérian pour l’économie béninoise. Le port autonome de Cotonou joue également un rôle important dans les flux régionaux, notamment pour les marchandises en transit vers le Nigeria et les pays de l’hinterland.

Les deux pays avaient déjà engagé un processus de renforcement de leur coopération économique. En août 2025, Cotonou et Abuja avaient convenu d’avancer vers un Accord de partenariat économique renforcé. Les discussions portaient notamment sur la facilitation des échanges, la coopération douanière, le transbordement, la lutte contre la fraude et l’amélioration des flux aux frontières.

La visite de Romuald Wadagni s’inscrit donc dans une continuité. Le nouveau président béninois ne repart pas de zéro. Il hérite d’un axe Cotonou-Abuja déjà actif, mais encore confronté à plusieurs défis, notamment le commerce informel, les tracasseries frontalières, les différends douaniers et les tensions récurrentes autour de certains flux transfrontaliers.

Abuja, un passage stratégique pour Cotonou

En se rendant d’abord au Nigeria, Romuald Wadagni cherche aussi à consolider une relation politique sensible. Bola Ahmed Tinubu avait fait partie des premiers dirigeants de la sous-région à féliciter le nouveau président béninois après son élection. Le vice-président nigérian Kashim Shettima avait également représenté Abuja à la cérémonie d’investiture du 24 mai à Cotonou.

Ces gestes ont renforcé l’idée d’une relation suivie entre les deux capitales. Pour Cotonou, maintenir un dialogue direct avec Abuja est essentiel. Les décisions du Nigeria sur ses frontières, ses politiques douanières, son carburant, ses importations ou sa sécurité intérieure peuvent avoir des répercussions rapides sur l’économie béninoise.

Le dossier énergétique fait également partie des enjeux suivis. Le Nigeria reste un acteur régional majeur dans le domaine du gaz et du pétrole. Le Bénin, de son côté, cherche à sécuriser ses approvisionnements, à renforcer ses infrastructures et à mieux s’insérer dans les projets énergétiques régionaux. Dans ce domaine, la coopération avec Abuja reste stratégique pour la stabilité économique et industrielle.

La sécurité était aussi au menu des discussions. Les deux pays partagent des préoccupations communes liées à la criminalité transfrontalière, aux trafics, à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et aux menaces qui pèsent sur l’espace ouest-africain. Pour le Bénin, qui fait face à des défis sécuritaires dans le nord de son territoire, le dialogue avec le Nigeria demeure un levier important.

La CEDEAO en toile de fond

Au-delà des dossiers bilatéraux, la visite intervient dans un contexte régional délicat. La CEDEAO reste affaiblie par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel. Le Nigeria, première puissance de l’organisation, joue un rôle central dans les discussions sur l’avenir de l’intégration ouest-africaine.

Le Bénin, pour sa part, cherche à préserver un équilibre diplomatique. Romuald Wadagni a affiché dès son investiture une volonté de dialogue avec les pays de la sous-région, sans s’enfermer dans une logique de confrontation. La présence de délégations du Niger, du Mali et du Burkina Faso à son investiture avait déjà été interprétée comme un signal d’ouverture.

Dans cette séquence, la visite à Abuja prend une dimension particulière. Elle permet au nouveau président béninois de consolider son lien avec le Nigeria avant de poursuivre ses contacts avec d’autres capitales régionales. L’objectif est de maintenir le Bénin dans une position de dialogue, à la fois proche de la CEDEAO et attentif aux réalités politiques du Sahel.

Cette posture peut devenir un axe important de la diplomatie de Wadagni. Le Bénin a besoin de relations apaisées avec ses voisins sahéliens pour les questions de transit, de commerce, de sécurité et de circulation des personnes. Mais il doit également préserver son partenariat avec le Nigeria, acteur incontournable de la sous-région.

Une visite courte, mais politiquement lisible

Aucun accord majeur n’a été annoncé dans l’immédiat à l’issue de cette visite. Mais l’importance du déplacement réside d’abord dans le signal politique. En choisissant Abuja pour sa première sortie officielle, Romuald Wadagni place clairement l’économie régionale, la coopération sécuritaire et l’intégration ouest-africaine au cœur de ses priorités diplomatiques.

La brièveté du déplacement ne réduit pas sa portée. Elle montre au contraire une volonté d’aller rapidement à l’essentiel, dans un format de travail direct avec un partenaire dont le poids est déterminant pour le Bénin. Pour un chef d’État nouvellement installé, ce premier choix diplomatique permet de fixer une ligne.

Romuald Wadagni ouvre ainsi son mandat extérieur par un message clair : le Bénin entend renforcer ses relations avec ses voisins, mais en commençant par le partenaire dont l’influence économique et politique est la plus décisive pour Cotonou. Abuja n’est donc pas une simple étape protocolaire. C’est le premier jalon d’une diplomatie qui veut articuler économie, sécurité et équilibre régional.

ommerce, de sécurité et de circulation des personnes. Mais il doit également préserver son partenariat avec le Nigeria, acteur incontournable de la sous-région.

Une visite courte, mais politiquement lisible

Aucun accord majeur n’a été annoncé dans l’immédiat à l’issue de cette visite. Mais l’importance du déplacement réside d’abord dans le signal politique. En choisissant Abuja pour sa première sortie officielle, Romuald Wadagni place clairement l’économie régionale, la coopération sécuritaire et l’intégration ouest-africaine au cœur de ses priorités diplomatiques.

La brièveté du déplacement ne réduit pas sa portée. Elle montre au contraire une volonté d’aller rapidement à l’essentiel, dans un format de travail direct avec un partenaire dont le poids est déterminant pour le Bénin. Pour un chef d’État nouvellement installé, ce premier choix diplomatique permet de fixer une ligne.

Romuald Wadagni ouvre ainsi son mandat extérieur par un message clair : le Bénin entend renforcer ses relations avec ses voisins, mais en commençant par le partenaire dont l’influence économique et politique est la plus décisive pour Cotonou. Abuja n’est donc pas une simple étape protocolaire. C’est le premier jalon d’une diplomatie qui veut articuler économie, sécurité et équilibre régional.