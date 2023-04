Bénin: Nazaire Hounnonkpè nommé dans le comité de lutte contre la contrebande des produits agricoles

- Publicité-

Le président Patrice Talon a nommé sept (07) personnes pour conduire le comité chargé de la mise en œuvre des infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières non-autorisées. L’ancien DGPR Nazaire Hounnonkpè figure parmi les personnes nommées par le chef de l’Etat.

Le gouvernement du président Patrice Talon est déterminé dans l’application des mesures portant interdiction d’exportation par voie terrestre de produits agricoles. Le directeur général des douanes, Alain Hinkati a rappelé cette mesure le jeudi 20 Avril dernier à travers un communiqué.

Pour faire respecter cette mesure portant interdiction d’exportation par voie terrestre de produits agricoles, un comité de sept membres a été mis sur pieds. Le chef de l’Etat a confié trois missions essentielles à ce comité. Il s’agit de retenir les voies ou pistes frontalières à autoriser pour la circulation, Conduire et mettre en œuvre des solutions de contre-mobilité sur toutes autres pistes non-autorisées , et enfin mettre en place un mécanisme de contrôle et de surveillance des itinéraires frontaliers non autorisés .

Parmi les personnes nommées pour animer ce comité, figure l’ancien directeur général de la police républicaine, l’ex contrôleur général de la police, Nazaire Hounnonkpè. Le comité mis en place le 12 Avril dernier est présidé par le directeur central du génie des armées, le Colonel Jean-Claude Chango.

Liste des membres du comité:

-Président :

Jean-Claude Chango

-Membres :

Nazaire Hounnonkpè,

Jean-Baptiste Tossou SAI,

Jules Yeba,

David Afangnibo,

Raouf Malèhossou,

Alexandre Hounkpéto.

Nazaire Hounnonkpè rétrogradé mais toujours proche du pouvoir

La nomination de Nazaire Hounnonkpè par le président Patrice Talon semble être un démenti à la rumeur qui place l’homme en disgrâce avec le pouvoir qu’il a pourtant servi avec zèle.

En effet, contre toute attente, la chambre administrative de la cour suprême lors d’une audience publique jeudi 23 mai 2019 a rétrogradé Nazaire Hounnonkpè et Louis-Philippe Houndégnon; deux hauts gradés de la police, promus généraux par décret n°2015-416 du 1er août 2015 signé par l’ancien président Boni Yayi.

Ce 23 Mai 2019 n’est que le début des ennuis de l’ancien directeur général de la police Républicaine. Moins de deux mois plus tard, Nazaire Hounnonkpè est limogé de son poste de DGPR. Une succession de faits dramatiques pour l’ancien patron de la police Républicaine qui a fait dire à certains qu’il est tombé en disgrâce avec le pouvoir de la rupture.