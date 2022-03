Bénin: mort programmée de l’ORTB, vers la création d’une nouvelle chaîne publique

La création d’une chaîne de télévision publique de dernière génération en projet au Bénin. L’actuel gouvernement compte créer une chaîne de télévision qui répondra aux nouvelles normes de la télévision, surtout en matière de contenus. Selon Jeune Afrique, « le président béninois estime que les programmes de la chaîne du groupe du même nom (Office de radiodiffusion et télévision du Bénin) – qui comprend également une télévision thématique (BB24) et quatre stations de radio –ne sont pas assez attractifs ».

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.