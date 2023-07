Bénin-Moov Africa : lancement de la solution IVR GIZ

- Publicité-

Moov Africa Bénin en partenariat avec le Projet Atingi4AG a lancé officiellement ce vendredi 21 juillet 2023, la solution IVR GIZ.

La salle de conférence de la Direction de Moov Africa Bénin a abrité dans l’après-midi de ce vendredi 21 juillet 2023, le lancement officiel de la solution « Interactive Voice Response » (IVR GIZ). Cette solution permet aux cibles (Organisations Professionnelles Agricoles) d’appeler moyennant un coût forfaitaire pour écouter et apprendre sur des thématiques relevant de leurs domaines professionnels.

A en croire Marius Awonon, Coordonnateur du projet Atingi4AG, ce projet s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation et le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, dans le développement de l’innovation du numérique au niveau local, agricole, afin de soutenir le processus d’inclusion numérique. « C’est dans le contexte du numérique et de l’innovation en technologie agricole, que le projet a œuvré pendant environ 20 mois aux côtes du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, ainsi que du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Les organisations paysannes n’en sont pas des moindres », a affirmé Marius Awonon.

Il a aussi évoqué les trois axes sur lesquelles le projet a travaillé à savoir : l’inclusion numérique, la formation sur le site, les solutions d’apprentissage numérique adaptées et adéquates. Selon le coordonnateur, le format texte du projet en langue française pose souvent de problèmes aux producteurs agricoles. D’où alors cette solution vocale d’interaction, qui répond d’ailleurs mieux aux besoins des utilisateurs. Dans cette foulée, l’opérateur GSM au Bénin, Moov Africa s’est montré très intéressé à cette solution. « Nous avons eu un contrat d’une redevance d’un an pour la mise en place du système », a laissé entendre Marius Awonon.

Luc Olou, responsable Data innovation, expérience client de Moov Africa Bénin, a d’abord expliqué ce qu’est qu’un serveur vocal interactif. Pour ce dernier, il s’agit d’une fonctionnalité téléphonique qui permet de recevoir des appels et de diriger l’appelant vers un serveur de son choix. « J’appelle un numéro, j’entends une voix, qui me dit si vous soulez tel service, appuyez sur tel numéro. En ce qui nous concerne ici, ce serveur redirige le producteur agricole appelant vers une organisation paysanne, dans une langue notamment, le français, le fon et le dendi », a expliqué Luc Olou.

Pour alors faciliter l’accès à cette plateforme, Moov Africa a mis en place un forfait, dénommé « Forfait GIZ », d’un coût de 100 francs CFA, donnant droit à 15 minutes d’appel et d’une validité de 15 jours. Pour donc activer le forfait, il suffit simplement de composer *234 # et suivre les étapes. L’option 1 pour la souscription et l’option 2 pour la vérification de votre solde. Après avoir souscris au forfait, vous pouvez appeler le numéro 95992935, pour accéder à la plateforme. « Je rappelle le forfait GIZ est prioritaire à nos forfaits Pass Bonus. Ce qui veut dire que si vous un forfait GIZ en cours et que vous contactez la plateforme, vous n’êtes pas défalqué de votre forfait Pass bonus. Donc l’appel est totalement gratuit quand vous avez un forfait GIZ », a rappelé Luc Olou.

Quant à Privat Ahimihoue, représentant des organisations professionnelles agricoles, la solution IVR GIZ est le couronnement d’un long processus avec le partenaire Atingi4Ag, avec qui ils ont développé une première solution, qui permettait d’envoyer des SMS aux producteurs, pour leur donner des cours sur les bonnes pratiques agricoles, pour pouvoir rentabiliser leurs activités.

Malheureusement cette première solution n’a pas porté de fruits. Ce qui les a poussés à mener d’autres réflexions, ayant abouti à la solution IVR GIZ. « C’est le moment pour nous de remercier le partenaire qui nous a conduit jusqu’à ce niveau-là », a laissé entendre Privat Ahimihoue avant de lancer un message fort à l’endroit de Moov Africa Bénin : « voilà, on a commencé Atingi vient de payer pour un an pour nous. Mais après, c’est nous même qui allons payer. C’est alors le lieu pour nous de commencer par réfléchir pour voir comment conduire le partenariat après ce délai de grâce. Et aussi avoir dans le même temps la qualité de service qu’il faut ».