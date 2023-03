Bénin – Microcrédit Alafia: le FNM alerte sur des cas d’arnaques

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Microcrédit Alafia, le Fonds National de la Microfiance (FNM) invite les bénéficiaires à la vigilance face aux cas d’arnaques, pour lesquels des individus ont été même déjà appréhendés. Dans un communiqué en date du 16 mars 2023, le Fonds a reprécisé la liste des structures partenaires officiellement autorisées à intervenir dans le processus.

COMMUNIQUÉ SUR LA MISE EN ŒUVRE DU MICROCRÉDIT ALAFIA

Des individus mal intentionnés se faisant passer pour des intermédiaires du Fonds National de la Microfinance (FNM), proposent des services d’octroi du Microcrédit Alafia aux femmes. Certains parmi eux ont été déjà appréhendés et sont privés de leur liberté.

La Direction Générale du FNM tient à attirer l’attention des populations que les seuls partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du Microcrédit Alafia demeurent les Systèmes Financiers Décentralisés que sont : ALIDE, PADME, FINADEV, PEBCO-BETHESDA, SIA N’SON, Le DEFI, MODEC, MSFP, MDB, IAMD-Microfinance, COMUBA, AFRICA-FINANCES, CESCA, CFAD.

Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 et 100 000 Francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossiers et de formation s’élevant à 400 Francs CFA et des frais d’assurance compris entre 360, 600 et 1200 Francs CFA pour les crédits respectifs de 30.000, 50.000 et 100.000 Francs CFA, plus aucun frais n’est exigé.

Cependant, pour toute information ou plainte veuillez appeler gratuitement le Numéro vert 7320.

La Direction Générale du FNM en appelle à la vigilance des populations et leur demande de dénoncer toute forme d’arnaque.

MICROCREDIT ALAFIA, LE CREDIT QUI VIENT A VOUS !

Le Directeur Général,

Louis BIAO