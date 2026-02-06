Bénin – Message à Prego: Tyaf Papa Yasir répond à ses détracteurs

Une publication de l’artiste béninois Tyaf Papa Yasir a enflammé la toile dans la nuit du mercredi. Il s’agit d’une réponse aux polémiques sur son nouveau titre Message à Prego. Accusé à tort ou à raison de prise de position politique, l’artiste dénonce des interprétations biaisées.

L’affaire est partie d’un message sans détour publié sur la page Facebook officielle de Tyaf Papa Yasir, plus connu sous le sobriquet de « Djabigan ». « Message à Prego n’est pas un morceau politique… faut laisser ces schémas-là », a-t-il martelé, visiblement agacé par les commentaires et analyses qui ont fleuri après la sortie de son titre. Une sortie qui, en quelques heures, a suscité un vif engouement aussi bien dans les médias que dans l’opinion publique.

Il faut dire que l’artiste n’en est pas à son premier morceau perçu comme engagé. Il y a environ sept ans, Tyaf Papa Yasir s’était déjà illustré avec un titre adressé au chef de l’État Patrice Talon, dans lequel il se faisait le porte-voix de Sôso et de nombreuses populations. A l’époque, Tyaf a pris le soin de dénoncer ce qui n’allait pas en appelant à des corrections. Ce précédent explique en partie pourquoi Message à Prego est aujourd’hui scruté à la loupe.

Liberté artistique ou récupération politique ?

Dans sa nouvelle sortie musicale, l’artiste évoque pourtant des avancées et des améliorations observées dans plusieurs secteurs. Une posture qui tranche avec son discours passé et qui, selon certains observateurs, lui vaudrait aujourd’hui incompréhensions, critiques acerbes, voire des tentatives de mise à l’écart. Sa récente publication laisse planer le doute sur d’éventuels « bâtons dans les roues » provenant de certaines personnalités.

Pour de nombreux internautes, le message de Tyaf Papa Yasir soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. S’agit-il d’un simple exercice de liberté artistique, fidèle à la réalité qu’il observe, ou d’un discours récupéré et instrumentalisé par le débat politique ambiant ? L’artiste, lui, insiste sur une seule ligne : dire ce qu’il voit « sur le Tèzaarrrr », sans agenda caché.

Alors qu’il reste, une fois encore, au centre d’un débat national où musique, opinion publique et politique s’entremêlent, Tyaf Papa Yasir promet d’en dire davantage très prochainement. Mais en attendant d’éventuelles clarifications de sa part, l’épisode continue de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.