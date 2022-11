Bénin: Mervo pleure à chaudes larmes, la tiktokeuse agressée en pleine circulation (vidéos)

Dans un live sur tiktok dans l’après midi de ce jeudi 10 novembre 2022, la tiktokeuse Mervo a dénoncé une attaque dont elle a été victime en pleine circulation.

Alors que l’épisode Maman Dilara de son vrai nom Jessica Glélè n’a pas connu son épilogue, une autre tiktokeuse s’offre en spectacle sur le réseau social le plus prisé par la jeunesse béninoise. Après avoir suscité un tollé de polémique pour s’être affichée nue sur tiktok, la jeune femme annonce avoir été victime d’une victime populaire.

Selon ses dénonciations ce jeudi, elle était sur une moto quand des hommes inconnus l’auraient poussé de la moto après lui avoir donné plusieurs coups de point. « Je n’ai même plus le courage de faire une vidéo, je laisse tout à Dieu », a-t-elle déclaré en larme. « Je suis fatiguée de devoir subir, ils nous blessent et nous font passer pour la mauvaise, que Dieu m’enlève ma naïveté de croire que les gens m’aiment comme je les aime. Mentir sur une personne dans le but d’amener les autres à la détester est la pire méchanceté », a-t-elle ajouté.

Critiquée pour son habilement jugée de mœurs légères et indécente, la tiktokeuse s’était expliquée dimanche dernier sur son style vestimentaire. D’après elle, son rêve est de devenir mannequin et c’est pour cette raison qu’elle a opté pour un style vestimentaire très osé qui laisse voir toutes les parties de son corps.