Bénin : marchés, bars et manifestations interdits le 12 avril 2026

Pour sécuriser l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou a annoncé la fermeture des marchés et des débits de boissons, ainsi que l’interdiction des manifestations sur toute la journée.

À deux jours de l’élection présidentielle , le gouvernement béninois a pris des mesures pour assurer le bon déroulement du vote. Dans un communiqué radio-télévisé publié ce vendredi 10 avril 2026 à Cotonou, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou a informé la population de plusieurs restrictions.

Selon le communiqué, « la tenue des marchés est interdite le dimanche 12 avril 2026, de 06 heures à 20 heures ». Cette mesure vise à limiter les attroupements durant la journée électorale.

Dans le même sens, « les débits de boissons et autres établissements assimilés sont fermés le dimanche 12 avril 2026, de 06 heures à 20 heures ». .

Par ailleurs, « toute manifestation publique est interdite le dimanche 12 avril 2026, de 06 heures à 20 heures ». Une décision qui concerne notamment les rassemblements, marches ou meetings politiques.

Le ministre appelle enfin à la responsabilité collective. Il souligne que ces mesures sont prises dans l’intérêt de « la paix, de la sécurité et du bon déroulement du scrutin », et invite les citoyens à faire preuve de civisme.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des préparatifs visant à garantir une élection présidentielle calme et transparente sur toute l’étendue du territoire national.