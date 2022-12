Bénin: manœuvre militaire de la garde républicaine pour se préparer contre toute menace

Dans le cadre de l’amélioration du niveau opérationnel de son personnel, la garde républicaine a choisi cette année la commune de Sèmè-Podji pour effectuer son exercice militaire habituel.

C’est sous une manœuvre militaire dénommée « Sèmè 2022 » que la garde républicaine a mené en début de ce mois de Décembre son exercice militaire habituel de l’amélioration du niveau opérationnel de son personnel et faire acquérir à cette unité qui assure en permanence la sécurité rapprochée du Président de la République, celle de ses collaborateurs et des institutions de la République, des techniques de combats dans des contextes particuliers.

Cette année 2022, la manœuvre militaire de la garde républicaine se déroule dans un contexte particulier marqué par des attaques terroristes. Placée sous l’autorité du Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Abou ISSA, le scénario retenu est bien illustratif du contexte actuel.

Présentation du scénario ..

La commune de Sèmè-Podji, ville frontalière est depuis quelques temps fortement infectée par un groupe armée dénommé « groupe islamiste de libération de Sèmè-Podji ». Conduit par son leader spirituel Sheikh Hamidou BABA IGOUÉ, il y a établi sa base logistique, ambitionne de prendre le contrôle d’un espace vital de la localité, de soumettre ses lois aux habitants et par conséquent, sème la terreur au sein des populations.

Mission de la garde républicaine face à ce scenario

La Garde Républicaine commandée par le Colonel Dieudonné D. TÉVOÈDJRÈ avait donc pour mission de prendre possession de ces espaces occupés, détruire et neutraliser toutes les menaces disséminées par ces ennemis sur le terrain, depuis la localité de Tohoué jusqu’au site de SAGA en passant par le poste forestier où de nombreux engins explosifs ont été posés, pour enfin sécuriser les habitants et de ramener la quiétude au sein des populations.

Pour y arriver l’État-Major de la Garde Républicaine a peaufiné plusieurs stratégies opérationnelles, et passe à l’offensive. La manœuvre est dénommée « SÈMÈ 2022 ».



L’offensive de la Garde Républicaine contre les ennemis a durée plusieurs jours au cours desquels des coups de feu et des tirs à l’arme lourdes, moins lourdes et de grenades ont été entendus. Pour la manœuvre, la Garde Républicaine a déployé sur le terrain plusieurs engins dont des blindés avec des groupes embarqués et des approches sous blindages.

Mais c’est sans compter avec la détermination de Sheikh Hamidou BABA IGOUÉ et ses lieutenants qui donnaient leurs peaux pour défendre leurs idéologies. L’assaut final a eu lieu au petit matin dans les logements sociaux de Sika-Kpèvi, base opérationnelle des groupes armées terroristes.

Le bilan de l’offensive fait état de plusieurs morts et des arrestations dans le rang des ennemis, avec la destruction des bases logistiques de Sheikh Hamidou BABA IGOUÉ, puis le contrôle de la zone.

L’objectif des manœuvres militaires de la garde républicaine

Les manœuvres militaires regroupant les éléments de la Garde Présidentielle est réalisée conformément aux missions dévolues à la Garde Républicaine qui exigent de son personnel une constante opérationnalité et une accoutumance à tout type de situation et d’environnement géographique.



Cet exercice qui se déroule dans un contexte sécuritaire particulier de menace terroriste où le Bénin comme beaucoup d’autres pays consacre d’énormes efforts matériels et humain s’inscrit dans le plan annuel de travail du Commandant de la Garde Républicaine.

Il vient former le personnel à plusieurs niveaux en l’occurrence, l’acquisition du savoir-faire individuel, le contrôle par groupe, la réactivité des hommes et du comportement du matériel et la réaction.



D’après le Commandant Boris Athanase LANDJIHOUNSOUNOU, Chef Bureau Instruction et Opération de la Garde Républicaine, l’opérationnalité des hommes est aux normes, le matériel a fonctionné comme cela se doit. L’objectif majeur du chef de la Garde Républicaine affirme-t-il est de neutraliser le chef des groupes armés terroristes et ses lieutenants, un objectif atteint au terme de la manœuvre. C’est dire donc que ces officiers de la Garde Républicaine ont eu, à la faveur de cette manœuvre, l’opportunité de se familiariser à la planification et à la conduite des travaux d’état-major.



Des évaluateurs externes à la Garde Républicaine ont également exprimé leur satisfaction au terme de la mission pour cet exercice qui est fait a des fins pédagogiques.