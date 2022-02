Bénin: « Maman s’est couchée et ne s’est plus réveillée », les circonstances du décès de Vivi l’internationale

La chanteuse Vivi l’internationale a tiré sa révérence dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto-Novo. Quelques heures après la triste nouvelle, ses proches ont expliqué les circonstances du décès de la diva béninoise.

De sources familiales, Vivi l’internationale n’était pas souffrante et ne présentait aucun signe de malaise. Dans la journée du mardi, elle était bien portante et a mené ses activités habituelles. « Maman s’est couchée et puis maman ne s’est plus réveillée », a confié à Frissons radio Solange Gbéssi, l’une des filleule de la défunte.

Selon ses dires, Vivi s’est couchée un peu avant 22 heures et c’est au milieu de la nuit que son décès a été constaté par Marlène, qui était couchée auprès d’elle. « Elle a constaté que maman n’était pas dans une position normale ; c’est ainsi qu’elle nous a alerté », a ajouté Solange. L’artiste est décédée en plein sommeil à l’âge de 75 ans. Une mort paisible, quoi de plus normale pour quelqu’un qui a été au service de la paix.

De son vrai nom Victorine Agbato, Vivi l’internationale a mis sa voix et tout son talent de chanteuse au service de la paix. A travers ses chansons, elle a invité les citoyens béninois, d’Afrique, les politiciens en particulier à la cohésion, au pardon et à l’harmonie. L’une de ses titre mythique qui a marqué sa carrière c’est « N’dokolidji », produit à l’occasion de la Conférence des forces vives de la nation.