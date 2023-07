Bénin: Malèhossou plaide pour l’adhésion de tous à la loi d’amnistie de l’opposition

La proposition de loi d’amnistie initiée par l’opposition parlementaire est une bonne initiative selon l’ancien député El Hadj Yacoubou Malèhossou qui encourage des mesures de libération des prisonniers politiques.

La libération des prisonniers et le retour des exilés sont devenus une préoccupation majeure aussi bien pour les acteurs politiques que les leaders de la société civile. A l’instar de l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou qui a évoqué le sujet ce week-end, l’ancien député Yacoubou Malèhossou est revenu à la charge en invitant le chef de l’Etat à se pencher sur le dossier.

« Notre désir, c’est qu’il y ait plus d’apaisement dans le pays. C’est une bonne initiative, la loi d’amnistie proposée par l’opposition parlementaire à l’endroit des exilés et prisonniers politiques », à confié l’acteur de la société civile.

- Publicité-

Selon l’ancien député, cette proposition de loi doit faire l’adhésion de tous, qu’on soit de la mouvance ou de l’opposition. Chaque béninois à l’en croire doit accompagner l’élan afin de plaider auprès de Patrice Talon pour la libération de Joël Aivo, Reckya Madougou et les autres prisonniers politiques.

« Si les députés de l’opposition peuvent aller avec humilité vers leurs collègues de la mouvance pour qu’ensemble, ils essayent de trouver une solution commune pour mieux aborder et explorer cette proposition d’amnistie, je crois que ce sera une bonne chose. J’ai fait quand-même le parlement et je sais de quoi il s’agit », affirme avec assurance, le président de la Fondation Malehossou.

La mouvance étant majoritaire au parlement, la proposition de loi ne saurait aboutir sans elle. C’est pour cette raison que Yacoubou Malèhossou invite l’opposition parlementaire à s’humilier et à composer avec leurs collègues députés.

- Publicité-

« La mouvance est majoritaire au parlement. Puisqu’elle (‘opposition) ne peut rien faire seule. Ce n’est que par ce chemin que nos frères en exil et détenus peuvent espérer quelque chose » , conseille El Hadj Yacoubou Malèhossou.

A le croire, de près ou de loin, chaque béninois a des amis parmi ces détenus et exilés. Raison de plus, selon lui, pour que tous les béninois accompagnent cet élan de solidarité et de plaidoirie pour leur libération. Président de la Fondation qui porte son nom, El Hadj Yacoubou Malèhossou a été député à l’assemblée nationale sixième et septième législature.