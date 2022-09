Bénin: l’utilisation de la machine à sous interdite dans la Commune de Boukoumbé

L’installation et l’utilisation de machines à sous ne sont plus autorisées sur le territoire de la Commune de Boukoumbé. La décision a été rendue publique à travers un arrêté pris par le maire le mardi 30 Août dernier.

A travers un arrêté communal en date à Boukoumbé le 30 Août 2022, le maire Aldo Calixte N’Dah Kouagou a interdit l’installation et l’utilisation de machines à sous sur toute l’étendue du territoire de sa Commune. Selon l’article premier de l’arrêté de l’autorité communale, il est formellement interdit l’implantation et l’utilisation des machines à sous dans les buvettes, bistrots et tout autres lieux sur l’ensemble du territoire de la Commune de Boukoumbé.

A cet effet, les autorités policières de la Commune sont instruites à l’effet de l’application sans faille de l’arrêté communal signé par la première autorité de la Commune.

Tout contrevenant à cette décision de la Commune se verra appliquer la rigueur de la loi. L’arrêté communal prend effet à la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure contraire.