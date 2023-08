Bénin: l’Université d’Abomey-calavi, 195è parmi les 200 meilleures universités africaines

- Publicité-

L’Université d’Abomey Calavi, au Bénin, a obtenu la 195e place parmi les 200 meilleures universités d’Afrique, selon le récent classement de l’African University Ranking.

L’Université d’Abomey Calavi, l’institution béninoise d’enseignement supérieur, a marqué sa présence dans le classement de l’African University Ranking en obtenant la 195e place parmi les 200 meilleures universités africaines.

L’African University Ranking, qui se distingue par son approche de classement basée sur des mesures web valides et impartiales, a évalué l’Université d’Abomey Calavi en se fondant sur une série de critères rigoureux. Parmi ceux-ci figurent l’agrément et l’accréditation, garantissant la conformité des programmes éducatifs avec les normes internationales. De plus, le classement tient compte de la qualité de l’enseignement dispensé par l’université, ainsi que de sa réputation académique.

Dans ce classement largement dominé par l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria, l’Université du Bénin s’est trouvée en position inférieure, étant également devancée par l’Université du Togo, classée à la 131e place. L’Université du Bénin n’a réussi à surpasser que les Universités Larbi Tebessi de Tébessa, Bowen, Nnamdi Azikiwe, l’Université Chouaib Doukkali et l’Université du Rédempteur, qui ont respectivement occupé les cinq dernières positions.

UniRank, à l’origine de ce classement novateur, vise à fournir une évaluation équilibrée et objective des universités africaines, en se basant sur des données indépendantes et fiables plutôt que sur des informations fournies par les établissements eux-mêmes. Cette approche permet d’obtenir un aperçu réaliste de la performance académique des universités de la région.

