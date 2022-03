Bénin: l’UE offre un aéronef pour la surveillance des frontières septentrionales

Le Bénin a été récemment touché à plusieurs reprises par des attaques djihadistes dans le nord, dans les zones frontalières. « L’appui de l’Union européenne dans le secteur de la sécurité au Bénin n’est pas fortuit : la nécessité de faire face à la menace djihadiste venant de la bande sahélosaharienne, et qui a durement frappé le pays ces derniers mois, est une condition incontournable pour la planification et la réussite des initiatives de développement qui nous voient collaborer depuis longtemps », a rappelé Sylvia Hartleif.

Le projet DEFEND a débuté le 1er août 2020, pour une durée de 3 ans et d’un montant total de 853 millions de francs CFA (soit 1.3 millions d’euros). Il vise à renforcer la coopération entre le Bénin et le Burkina Faso en vue d’un contrôle renforcé des frontières terrestres, fluviales et aériennes.

