Bénin: Luc René Gbego-Tossa, photographe professionnel par promesse à sa fille

- Publicité-

Pendant l’épisode de Musik Fever du vendredi 13 octobre 2023, Luc René Gbego-Tossa, un Béninois résidant en France, a révélé comment il est devenu photographe professionnel grâce à une seule promesse qu’il a faite à sa fille aînée, Diamant.

Lors d’une interview avec Prince Herbert dans l’émission Musik Fever, Luc René Gbego-Tossa, un photographe béninois résidant en France, a évoqué son parcours extraordinaire, résultat d’une promesse qu’il a faite à sa fille aînée.

Selon Luc René Gbego-Tossa, depuis son plus jeune âge, il a toujours été attiré par le monde de l’audiovisuel. Son amour pour la photographie a grandi au fil des années. Et un matin d’hiver en France, il a reçu un appel de sa fille aînée, Diamant. C’est au cours de cette conversation que tout a changé.

- Publicité-

De la passion au déclic

“Un matin d’hiver, je me préparais pour aller faire mes petites affaires comme à l’accoutumée en tant que jeune aventurier. C’est alors que j’ai reçu l’appel de ma fille aînée, Diamant, à qui je fais un coucou d’ailleurs. Après la conversation, je lui disais qu’il fallait que je range mon téléphone car le froid me glaçait les doigts et qu’il fallait que j’aille travailler”, a confié Luc René Gbego-Tossa.

Diamant, curieuse de connaître le métier de son père, lui a posé une question émouvante. “Dis-moi, Papa, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?” Et je lui ai répondu que j’étais photographe professionnel. Et elle m’a dit : “Ah bon ? Ça veut dire que tu me prendras en photo ?” , a ajouté Luc.

Sans hésitation, Luc a répondu positivement à sa fille, lui promettant : “Tu seras mon plus beau modèle”. Cet échange anodin a été le déclic qui a poussé Luc à embrasser sa véritable passion.

- Publicité-

Le lendemain, plein de détermination, Luc a pris contact avec des écoles de photographie et s’est inscrit pour suivre une formation professionnelle. Il était prêt à transformer sa passion en une carrière prometteuse.

Une promesse tenue…

La formation a été une expérience pour Luc. Il a découvert les différentes techniques de prise de vue, maîtrisé les réglages de l’appareil et perfectionné ses compétences en post-production. Chaque jour, il s’imprégnait de nouvelles connaissances et se nourrissait de l’inspiration des grands photographes français.

Une fois diplômé, Luc a commencé à travailler comme photographe indépendant, cherchant à capturer des moments uniques et à raconter des histoires à travers ses clichés. Son approche artistique combinait habilement la beauté naturelle de ses sujets avec sa sensibilité africaine, créant ainsi des images authentiques et captivantes.

- Publicité-

Aujourd’hui, Luc René Gbégo-Tossa est devenu l’un des photographes les plus en vue de la scène artistique française. Son travail est salué et reconnu à l’international. Il continue à se perfectionner, à repousser les limites de sa créativité et à capturer l’essence de moments précieux à travers son objectif.

Nominé au concours Bénin Showbiz Awards, Luc René Gbégo-Tossa sera au Bénin dans quelques semaines où il participera à la grande finale de cet événement majeur du showbiz béninois.