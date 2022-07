Bénin: Loth Houénou libéré de prison après avoir purgé sa peine

Loth Houénou sort de prison avoir purgé sa peine. L’activiste politique avait été condamné à 02 ans d’emprisonnement ferme et 200 000 francs CFA d’amende dans un dossier qui l’oppose au président Patrice Talon.

En prison depuis juin 2020, Loth Houénou va enfin retrouver sa famille et ses proches. Il est libéré ce vendredi 1er juillet 2022 après 02 ans de prison. C’est un soulagement pour ses enfants, qui n’en pouvaient plus et à un moment donné avaient même adressé une lettre au Chef de l’État.

Loth Houénou avait été arrêté en juin 2020 et condamné le 10 novembre de la même année pour « harcèlement par moyen électronique » sur la personne du Chef de l’Etat. Il lui avait été reproché des « propos graves et sans fondement », tenus dans un enregistrement audio contre les institutions de la République, notamment le Président de la République.

Il avait été condamné en première instance à 02 ans de prison et 200 000 francs CFA d’amende. Ce verdict avait été contesté par Loth Houénou, qui clamait son innocence. Malheureusement pour lui, la Cour d’appel l’avait débouté en confirmant la peine donnée en première instance.