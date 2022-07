Bénin: Loth Houénou, la repentance après 02 ans de prison ferme

Libéré de prison après deux (02) ans passés derrière les barreaux, Loth Houénou a fait sa première sortie médiatique ce samedi 23 juillet 2022. Sur la chaîne de télévision privée Eden Tv, l’activiste politique, président d’un parti légalement inexistant, a annoncé sa repentance et son changement de veste.

De PVR à LBR et de Loth Houénou à Abdoul Razak Loth Houénou. C’est ce qu’il convient de retenir des retombées des 02 ans que Loth Houénou a passés en prison. Selon ses dires, l’établissement pénitentiaire a été un internat dans lequel il a rencontré Dieu sous un autre angle. « J’ai rencontré Dieu qui m’a fait comprendre que certaines actions venant de moi ne sont pas bonnes, il faut donc se repentir », a-t-il confié.

Contrairement à ce qu’il chantait au début de son interpellation, Abdoul Razak Loth Houénou estime que ce n’est pas la faute du président de la République s’il a été emprisonné. A l’entendre, il s’agit d’une oeuvre de Dieu, qui a voulu le restaurer et le mettre sur le droit chemin par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. « J’ai été dans le noir, aujourd’hui je suis dans la lumière », a-t-il dit

Loth Houénou entre regret et repentance

Reconnu coupable et condamné pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique sur le chef de l’Etat, Loth Houénou regrette son acte et promet ne plus recommencer. Il dit avoir mal choisi ses mots pour s’adresser au président de la République, c’est ce qui justifie ses ennuis judiciaires. « Les juges m’ont appris que pour s’adresser à un chef d’Etat, il faut savoir choisir les mots », s’en réjouit-il.

Il ne veut donc plus tomber dans les mêmes travers. D’ailleurs, il abandonne l’opposition et ses critiques envers le régime. Abdoul Razak Loth Houénou et ses acolytes sautent dans la mouvance avec le parti La Bonne Relève (LBR), créé sur la dépouille du Parti des valeurs républicaines (Pvr). Après deux (02) ans de prison, il voit désormais plus clair et touche du doigt les actions de Patrice Talon qu’il critiquait et dont il peinturait le bilan en noir.

Loth Houénou devient Abdoul Razak Loth Houénou

Loth Houénou n’a pas seulement changé de veste. Il a également changé de religion. Protestant méthodiste à la base, il est désormais musulman. Il ne renie pas Jésus-Christ, mais de part son expérience de prisonnier, il dit avoir été convaincu par la pratique de l’Islam. « J’ai vu les musulmans se regrouper entre eux avec un sens aigu de partage », a-t-il témoigné.