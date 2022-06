Bénin: l’opérationnalisation des classes culturelles actée par le gouvernement

Inscrites dans les activités prioritaires du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), les classes culturelles amorceront leur effectivité dès la rentrée scolaire 2022-2023. L’opérationnalisation de ces classes a été actée ce mercredi 08 Juin 2022 en conseil des ministres.

Les classes culturelles seront effectives dès la rentrée prochaine. Son opérationnalisation a été actée ce mercredi en conseil des ministres. Selon le compte rendu du conseil des ministres, le gouvernement a marqué son accord pour la mise en œuvre desdites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles.

Avant d’en arriver à cette décision, plusieurs actions avaient été faites en amont. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin, figure la validation des curricula de formation. En effet, le ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, accompagné de son homologue des enseignements secondaires, techniques et professionnels et du coordonnateur du programme des classes culturelles avaient tenu dans l’après-midi du lundi 8 juin 2020, une cérémonie consacrant le lancement officiel des travaux de l’atelier d’élaboration des programmes de formation des classes culturelles.

Ainsi pendant 18 jours, les participants sur la base des travaux effectués par les experts, ont élaboré les documents de formations pour les classes culturelles. Les secteurs concernés pour cette phase sont: la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques.

En dehors de l’élaboration des documents de formation, des efforts ont été réalisés dans l’acquisition des matériels et équipements d’apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l’ensemble des 77 communes. C’est dire que tout est mis en place pour l’opérationnalisation de ce programme.