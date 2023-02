Bénin: liste des candidats retenus pour le fichier national des fonctions administratives des mairies

Publication de la liste des candidats présélectionnés pour le compte du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes. La liste diffusée ce jeudi 09 février 2023 sur le site du gouvernement comporte sept catégories.

La liste des candidats présélectionnés peut être consultée à l’adresse https://www.gouv.bj/fonctions-mairies/session-2023/. Les fonctions prises en compte sont : Personne Responsable des Marchés Publics ; Responsable des Affaires Administratives et Financières ; Responsables des Affaires Domaniales et Environnementales ; Responsable des Services Techniques ; Responsables des Systèmes d’Information ; Responsable du Développement Local et de la Planification ; Secrétaire Exécutif de Mairie.

Les candidats présélectionnés doivent se présenter à la phase d’entretien prévue du vendredi 03 au dimanche 05 mars 2023, selon la programmation qui leur sera communiquée au plus tard le mercredi 1er mars 2023. « Ils sont priés de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’une copie complète de leur dossier de candidature », a indiqué un communiqué du gouvernement.

Par ailleurs, les candidats non retenus peuvent soumettre une réclamation, en envoyant un mail à contact.decentralisation@gouv.bj, indiquant les justifications appropriées en relation avec les exigences du poste concerné et le motif reçu par mail.