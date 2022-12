Bénin: liste des candidats retenus au poste de DDEMP et DDESTFP

Suite à l’appel à candidature lancé en Août 2022, le Chef de file des ministres chargés de l’éducation a publié la liste des candidats retenus pour occuper les postes de Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) et Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (DDESTFP).

Pour ce premier appel à candidature, ils sont 5 candidats retenus pour le compte des enseignements maternel et primaire et 10 pour le compte des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Retrouvez ci-dessous, la liste complète.

