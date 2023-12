Bénin: liste des admis au concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux et forêts

- Publicité-

Les candidats déclarés admis au concours de recrutement de105 fonctionnaires des eaux forêts et chasse sont connus.

Dans le but de renforcer l’effectif de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) et ainsi faciliter l’accomplissement de ses missions, le Gouvernement du Bénin, par l’intermédiaire du Ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, a organisé un concours de recrutement de Cent cinq (105) fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse pour l’année 2023. Cette initiative vise à garantir un personnel qualifié et compétent pour les enjeux environnementaux du pays.

Sous réserve de vérification, de la visite médicale et de l’enquête de moralité, les candidats dont les noms figurent sur la liste ci-jointe sont officiellement déclarés admis par ordre de mérite au concours direct de recrutement de Cent cinq (105) fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse pour l’année 2023.

Cette liste est soumise à des procédures rigoureuses de vérification afin de garantir l’intégrité du recrutement.

Liste des candidats retenus