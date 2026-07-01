Bénin : liste des 8 membres nommés à l’Autorité de Protection des Données personnelles

Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 a procédé à plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Législation. Ces nominations concernent notamment l’Autorité de Protection des Données personnelles.

Publié le 1 juil. 2026 à 20:31 · Mis à jour le 1 juil. 2026

Au total, huit personnalités ont été nommées au sein de cette autorité. Elles sont désignées au titre du président de la République, de l’Assemblée nationale, de l’Ordre des avocats et des magistrats.

L’Autorité de Protection des Données personnelles joue un rôle important dans l’encadrement de l’usage des données à caractère personnel. Elle intervient notamment dans un contexte marqué par la transformation numérique, le développement des services en ligne et les enjeux liés à la protection de la vie privée.

Liste des personnalités nommées

Au titre du président de la République

Luciano Hounkponou

Au titre de l’Assemblée nationale

Denise Degbedji

Maixent Djeigo

Mama Salifou

Crépin Dodo

Axel Mathieu Foadey

Au titre de l’Ordre des avocats

Friggens Ajavon

Au titre des magistrats

Blaise Gilbert Isaac Kissezounon

Ces nominations s’inscrivent dans la série de décisions prises par le gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, dans plusieurs départements ministériels et institutions.