Bénin: liste des 7 membres du nouveau bureau de l’Assemblée nationale 10è législature

La dixième législature de l’Assemblée nationale du Bénin est désormais pleinement opérationnelle.

À l’issue de la séance consacrée à la mise en place du Bureau parlementaire, l’honorable Joseph Fifamè Djogbénou a été élu Président de l’Assemblée nationale, consacrant ainsi une nouvelle étape institutionnelle majeure au Parlement béninois.

Cette élection marque l’aboutissement du processus d’installation des députés issus des législatives du 11 janvier 2026. Ancien président de la Cour constitutionnelle et figure centrale de la scène politique nationale, Joseph Fifamè Djogbénou prend les rênes de la Représentation nationale avec la mission de conduire les travaux parlementaires de la dixième législature, dans un contexte politique et institutionnel où l’opposition est absente.

Publicité

Le Bureau de l’Assemblée nationale a été complété par l’élection de l’honorable Barthélémy Dahoga Kassa au poste de Premier vice-président. Il sera secondé par l’honorable Mahougnon Kakpo, élu deuxième vice-président. Ces désignations traduisent les équilibres politiques issus des urnes et visent à assurer une direction collégiale et structurée de l’institution parlementaire.

Au niveau de la questure, l’honorable Labiou Amadou Djibril a été reconduit dans ses fonctions de Premier questeur. Cette réélection s’inscrit dans une logique de continuité administrative et financière, la questure jouant un rôle clé dans la gestion des ressources et du fonctionnement interne de l’Assemblée nationale.

Mme Chantal Ahyi occupe le poste de deuxième Questeur. David Ouinsa est le premier secrétaire parlementaire. Le poste de deuxième secrétaire parlementaire est occupé par Inoussa Chabi Zimé.

Publicité